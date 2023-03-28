«Есть у меня слабость...»: карьерный консультант рассказала, как юмор спасет собеседование

Работодатели стали реже обращать внимание на чувство юмора соискателя. Только каждый второй работодатель считает чувство юмора дополнительным аргументом в пользу соискателя, свидетельствуют данные опроса портала по поиску работы SuperJob. Минаева рассказала о позитивном влиянии чувства юмора на результаты собеседования.



«Чувство юмора никогда не было решающим фактором на собеседованиях, но иногда оно может спасти. Вас спрашивают про слабые стороны, а вы в ответ: «Есть во мне слабость - слишком пироженки люблю». Часть рекрутеров посмеется, отвлечется из-за смеха и продолжит дальше задавать другие вопросы. Таким образом вы выкрутитесь из ситуации, когда надо отвечать на один из сложнейших вопросов на собеседовании. Юмор располагает собеседника, юмор очень притягивает. Если вам не хватает 5-10% каких-то компетенций, то юмор может помочь на собеседовании. Описание вашего опыта с цифрами, достижениями и с юмористическими вставками - это формула идеальной самопрезентации», - рассказала собеседница НСН.

Она отметила, что не встречала мест работы, где запрещают смеяться или шутить. По словам эксперта, важно не мешать окружающим работать.



«Могут запретить много болтать и мешать другим - это да. Если вы веселый и разговариваете только юмором, а все вокруг смеются, то вы можете просто мешать другим работать. И если вам скажут: «Хватит смеяться», - на самом деле это означает, что ваше диалоги снижают производительность других», - рассудила Минаева.

Она также дала совет всем тем, кому постоянно мешают шутки и смех коллег.

«Если вам мешают постоянные отвлечения и смех других коллег, то можно с ними об этом поговорить. Можно обсудить проблему с руководителем. Если беседы ни к чему не привели, тогда лучше поискать более тихие места в офисе или попросить у руководства гибридный график», - заключила эксперт.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН поддержал призыв сократить количество рабочих часов в неделю.

