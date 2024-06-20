«Дождливый XXI век»: Синоптики предрекли рост осадков в летний период

За первую половину июня в Москве выпала почти двойная месячная норма осадков. По подсчетам Гидрометцентра, на столицу вылилось 170% нормы. До конца месяца столичное метеобюро обещает Москве еще минимум два периода дождливой погоды. Суммарное за месяц количество осадков может превысить норму почти в три раза. Позднякова отметила, что, несмотря на обилие осадков за последнее время, нельзя делать какие-то долгосрочные прогнозы.

«Тенденция на увеличение количества осадков в XXI веке есть. На сегодняшний день июнь по количеству осадков по климатической станции ВДНХ пока остается на третьем месте. Но мы считаем, что сегодняшние дожди, которые могут местами быть довольно серьезными, выведут нынешний июнь на первое место. Потому что до этого самое большое количество осадков в июне наблюдалось в 1942 году, это 173,6 мм. Поэтому для того, чтобы сказать, что это тенденция, нужно отследить более длительный период времени, а по последним пяти годам нельзя делать долговременных прогнозов», - пояснила она.

В свою очередь глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН подтвердил, что за последние годы количество осадков становится больше.