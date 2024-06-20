«Дождливый XXI век»: Синоптики предрекли рост осадков в летний период
Июнь может выйти на первое место по количеству осадков, а на июль традиционно сохраняется прогноз обильных дождей, рассказала НСН синоптик Татьяна Позднякова.
Количество осадков в летний период будет постепенно увеличиваться, а этот июнь вообще может выйти на первое место метеорологической станции ВДНХ по количеству осадков. Об этом НСН рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
За первую половину июня в Москве выпала почти двойная месячная норма осадков. По подсчетам Гидрометцентра, на столицу вылилось 170% нормы. До конца месяца столичное метеобюро обещает Москве еще минимум два периода дождливой погоды. Суммарное за месяц количество осадков может превысить норму почти в три раза. Позднякова отметила, что, несмотря на обилие осадков за последнее время, нельзя делать какие-то долгосрочные прогнозы.
«Тенденция на увеличение количества осадков в XXI веке есть. На сегодняшний день июнь по количеству осадков по климатической станции ВДНХ пока остается на третьем месте. Но мы считаем, что сегодняшние дожди, которые могут местами быть довольно серьезными, выведут нынешний июнь на первое место. Потому что до этого самое большое количество осадков в июне наблюдалось в 1942 году, это 173,6 мм. Поэтому для того, чтобы сказать, что это тенденция, нужно отследить более длительный период времени, а по последним пяти годам нельзя делать долговременных прогнозов», - пояснила она.
В свою очередь глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН подтвердил, что за последние годы количество осадков становится больше.
«Нормой это не становится, но усиление осадков мы наблюдаем. Сейчас мы вышли на первое место по количеству осадков в XXI веке – за этот июнь выпал 161 мм. В 2020 году было 159 мм за июнь, а в 2017 - 139 мм. Глобальные изменения климата совершенно точно будут вести к тому, что количество осадков в летний сезон будет увеличиваться. И повторяемость таких случаев будет возрастать. Через 50 лет такие ситуации станут обычным явлением», - рассказал он.
Говоря о прогнозе на июль, Позднякова отметила, что обычно вероятность сильных дождей в этом месяце высокая.
«Насколько я знаю, по июлю Гидрометцентр дает количество осадков близкое к норме. Но по новым нормам июль стал менее дождливым, чем был в предыдущее тридцатилетие с 1961 по 1990 год. Но то, что у нас июль проходит обычно с наиболее обильными дождями ливневого характера – это сохраняется в силе», - рассказала она.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рекордные ливни и половину всей месячной нормы осадков (47%) 20 июня. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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