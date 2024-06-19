Вильфанд: Нежаркая погода установится в Москве к 21 июня
Желанная прохлада придёт в столичный регион к концу недели. Такой прогноз в беседе с ОТР сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, 20 июня через Москву пройдёт хорошо выраженный фронтальный раздел и «сойдутся две воздушные массы с очень разными физическими свойствами».
Он отметил, что в результате синоптики ожидают сложную погоду с ливнями и грозами, а также усилением ветра. Однако в результате 21 июня Москва избавится от духоты.
«Малооблачно, преимущественно без осадков, холодные воздушные массы с севера и северо-запада, и жаркое солнце... Ночью от 9 до 14 градусов тепла, днём - максимум 23 градуса, осадков не предвидится», - указал синоптик.
Вильфанд добавил, что аналогичная ситуация ожидается в Московской области, где с 21 июня установится сухая, малооблачная и не жаркая погода.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 20 июня в Москве ожидаются рекордные ливни, выпадет до 34-36 мм осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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