Вильфанд: Нежаркая погода установится в Москве к 21 июня

По его словам, 20 июня через Москву пройдёт хорошо выраженный фронтальный раздел и «сойдутся две воздушные массы с очень разными физическими свойствами».

Он отметил, что в результате синоптики ожидают сложную погоду с ливнями и грозами, а также усилением ветра. Однако в результате 21 июня Москва избавится от духоты.

«Малооблачно, преимущественно без осадков, холодные воздушные массы с севера и северо-запада, и жаркое солнце... Ночью от 9 до 14 градусов тепла, днём - максимум 23 градуса, осадков не предвидится», - указал синоптик.

Вильфанд добавил, что аналогичная ситуация ожидается в Московской области, где с 21 июня установится сухая, малооблачная и не жаркая погода.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 20 июня в Москве ожидаются рекордные ливни, выпадет до 34-36 мм осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

