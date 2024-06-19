Собянин предупредил москвичей об экстремальной погоде

Он напомнил, что возможен град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. С 12:00 до 17:00 также есть вероятность формирования смерчей.

В связи с подобным прогнозом Собянин призвал жителей города по возможности не выходить на улицу.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о рекордных ливнях в Москве. По его словам, днем 20 июня выпадет до 34-36 мм осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы осадков (47%), напоминает «Радиоточка НСН».

