Собянин предупредил москвичей об экстремальной погоде
В Москве 20 июня ожидаются экстремальные погодные условия, в городе будет сильный ливень и гроза, предупредил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что возможен град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. С 12:00 до 17:00 также есть вероятность формирования смерчей.
В связи с подобным прогнозом Собянин призвал жителей города по возможности не выходить на улицу.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о рекордных ливнях в Москве. По его словам, днем 20 июня выпадет до 34-36 мм осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы осадков (47%), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru