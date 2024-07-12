Депутат Пилипенко: школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в 2023 году
В КИМы внесли существенные корректировки, а банк заданий был заранее опубликован Рособрнадзором, отметила в эфире НСН депутат Ольга Пилипенко.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) школьники сдали в этом году лучше, чем в 2023-м, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН. Она отметила, что этому поспособствовал ряд причин.
Москва стала лучшим регионом по результатам ЕГЭ в 2024 году, на втором месте – Московская область. В лидерах также Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Тульская область. В Москве 300 баллов из 300 набрали 14 выпускников, в Подмосковье – четверо. Такой же результат получили по двое выпускников в Татарстане, Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, в Петербурге. В этом году 300-балльников в целом по стране больше, чем в прошлом (было 17) и позапрошлом (16).
«На мой взгляд, действительно в этом году ЕГЭ сдали лучше, чем в прошлом. Во-первых, были внесены существенные корректировки в КИМы. Неоднократно настаивали на том, чтобы контрольно-измерительные материалы соответствовали школьной программе, а не предусматривали олимпийский уровень. Содержательная часть КИМов была существенно доработана. Также исчезли задания, уже не первый год, тестовые. Все-таки отслеживалась логика решения задач, в частности, по русскому языку, не просто правильный выбор ответа, но и комплексный подход. Это дает возможность думать и подходить к решению задач, а не просто выбирать варианты ответа. Также заранее был опубликован банк заданий Рособрнадзором, любой выпускник мог готовиться к требованиям заданий, к проведению экзамена», – сказала Пилипенко.
Депутат отметила, что процедура проведения ЕГЭ была полностью отлажена. Также она указала, что с жалобами к Рособрнадзору по результатам ЕГЭ обратились лишь 0,08% человек.
«Методика проведения самого экзамена серьезно меняется с каждым годом в плане прозрачности процедуры. Сама процедура проведения экзамена отлажена, бояться нечего. Выпускник идет на сам экзамен, уже понимая, как он будет проходить, как заполнять материалы, когда можно выходить, что можно и нельзя проносить. Требования достаточно жесткие, но понятные, не появляется чего-то сверх нормы. Они понятны и открыты. Рособрнадзор проводил большую разъяснительную работу и со школами, и с министерствами, и с региональными департаментами. С каждым годом уменьшается количество претензий, который предъявляются по результатам ЕГЭ. В этом году всего 0,08% человек обратилось с вопросами и жалобами к Рособрнадзору», – резюмировала собеседница НСН.
ЕГЭ прошел в досрочный период с 22 марта по 22 апреля, в основной период с 23 мая по 1 июля. Также экзамен пройдет в дополнительный период с 4 по 23 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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