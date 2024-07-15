Музаев: Перед отменой ЕГЭ нужно предложить альтернативное решение

Прежде чем отменить Единый государственный экзамен, необходимо определить альтернативу, обеспечивающую аналогичные возможности и условия. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Интерфаксу».

«Предлагаемые законопроектами реформы не предлагают новых моделей проведения выпускных и вступительных испытаний, которые могли бы стать достойной альтернативой ЕГЭ. Кроме того, на выпускников наложится дополнительная нагрузка по двойному прохождению экзаменов: в школе и в вузе», — отметил руководитель федеральной службы.

По словам Музаева, такие реформы вернут систему образования к коррупции в школах и при приеме в вузы, необходимости в репетиторах из приемных комиссий, невозможности готовиться к поступлению в несколько учебных заведений, из-за которых и ввели ЕГЭ. Кроме того, глава Рособрнадзора подчеркнул, что формирование единого образовательного пространства в стране будет подорвано, если каждый регион и учреждение будут самостоятельно разрабатывать требования к выпускным и вступительным испытаниям.

«На федеральном уровне невозможно будет контролировать качество образования школьников, поскольку все процедуры будут происходить "на местах"... Значительно ухудшатся возможности талантливой молодежи из глубинки учиться в лучших вузах страны на бюджетной основе», — добавил Музаев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что парламент может рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ в октябре, пишет RT.

