Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова обращено в доход государства

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Помимо этого, суд взыскал с ответчиков 3 миллиарда рублей. Эти средства, как уточняется, были получены от реализации принадлежавшего им имущества.

Суд обратил в доход государства имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова

Иск Генпрокуратуры был подан к семье Траховых и их ближайшему окружению.

В качестве ответчиков по делу проходили 42 физических лица и два юридических лица, чье имущество надзорное ведомство потребовало обратить в доход России, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
