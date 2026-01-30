Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова обращено в доход государства
Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Помимо этого, суд взыскал с ответчиков 3 миллиарда рублей. Эти средства, как уточняется, были получены от реализации принадлежавшего им имущества.
Иск Генпрокуратуры был подан к семье Траховых и их ближайшему окружению.
В качестве ответчиков по делу проходили 42 физических лица и два юридических лица, чье имущество надзорное ведомство потребовало обратить в доход России, передает «Радиоточка НСН».
