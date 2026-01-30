СМИ: ЕС готовит новые санкции против банков и нефтяных компаний РФ

Евросоюз в рамках следующего пакета санкций рассматривает возможность введения дополнительных ограничений против российских банков и нефтяных компаний, а также финансовых структур в третьих странах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, новые меры могут затронуть также криптовалютные сервисы и зарубежные финансовые организации, которые, по версии ЕС, участвуют в обходе действующих ограничений.

ЕС может отказаться от потолка цен на нефть РФ в пользу запрета перевозок

Источники утверждают, что предлагаемый санкционный пакет будет включать новые торговые ограничения. Они могут коснуться расширенного перечня компаний и товаров, которые, как считают в Евросоюзе, используются Россией для производства вооружений.

Кроме того, обсуждается введение ограничений на импорт отдельных видов российских металлов, передает «Радиоточка НСН».

