Мужчине важно всегда давать выбор, касательно подарков на праздники, а не ставить им ультиматум, лучше даже показать виш-лист с разными вариантами на разную сумму. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

Мужчины признались, что их раздражают намеки девушек о подарках на 14 февраля, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сеть ювелирной сети «585 Золотой». По словам экспертов, мужчины чаще всего переводят разговор на другую тему, игнорируют сообщения и разговоры о подарках, возвращаются позже домой или отвечают прямо, что желанный подарок им не по карману. Панфилова объяснила, что мужчины любят сами решать, что подарить женщине.

«На самом деле мужчины очень ценят свою инициативу. Если девушка хочет какой-то серьезный подарок, то, наверное, имеет смысл поговорить заранее, не привязываясь к дате. А, например, сказать, что ей бы очень хотелось на какой-нибудь праздник колечко. Если мужчина знает о пожелании девушки заранее, то он может начать откладывать и иметь это ввиду. Но не так, чтобы это было за две недели. Ну, или я могу дать здесь такую рекомендацию. Например, вести свой лист пожеланий и потом случайно забыть его на столе. Или можно случайно в магазине пройти мимо желанной вещи и сказать, как вам ее хочется. Однако я все-таки за то, чтобы у мужчины был какой-то выбор подарка, а не ультиматум, что только это и больше ничего» - рассказала она.