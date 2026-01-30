СМИ: Дмитриев встретится с членами администрации США в субботу в Майами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посетит Майами в субботу и проведет встречи с представителями американской администрации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Официальных подтверждений визита со стороны российских или американских властей на данный момент не поступало.

Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату

23-24 января в Абу-Даби прошли переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные возможным параметрам урегулирования конфликта. Встречи проходили в закрытом формате. Участники охарактеризовали переговоры как конструктивные.

По данным СМИ, стороны обсуждали условия прекращения огня и территориальные вопросы. По итогам консультаций было решено продолжить диалог, передает «Радиоточка НСН».

