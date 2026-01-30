СМИ: Дмитриев встретится с членами администрации США в субботу в Майами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посетит Майами в субботу и проведет встречи с представителями американской администрации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Официальных подтверждений визита со стороны российских или американских властей на данный момент не поступало.