СМИ: Дмитриев встретится с членами администрации США в субботу в Майами
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посетит Майами в субботу и проведет встречи с представителями американской администрации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Официальных подтверждений визита со стороны российских или американских властей на данный момент не поступало.
23-24 января в Абу-Даби прошли переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные возможным параметрам урегулирования конфликта. Встречи проходили в закрытом формате. Участники охарактеризовали переговоры как конструктивные.
По данным СМИ, стороны обсуждали условия прекращения огня и территориальные вопросы. По итогам консультаций было решено продолжить диалог, передает «Радиоточка НСН».
