Риелтор оценила шансы Рудковской продать квартиру в Москве
Продюсер Яна Рудковская может столкнуться с трудностями при продаже квартиры в Москве из-за завышенной цены. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала риелтор Юлия Юсова.
По словам эксперта, установленная стоимость жилья слишком высока даже для центральных районов столицы. Она считает, что для ускорения сделки цену следует снизить как минимум на 700 тысяч рублей. В противном случае квартира может оставаться на рынке до года.
Юсова также прокомментировала влияние громких скандалов с недвижимостью на рынок жилья. Она напомнила, что после резонансной истории с Ларисой Долиной рынок стал более осторожным, а ряд сделок был сорван, в том числе у певицы Славы. Однако, как отметила риелтор, после завершения судебных разбирательств ситуация стабилизировалась. Эксперт подчеркнула, что массового снижения спроса на жилье в центре Москвы не произошло. По ее словам, сделки там продолжают заключаться регулярно, а повышенное внимание покупателей сейчас в основном связано с юридической чистотой объектов и сопровождением сделок.
Основной проблемой квартиры Рудковской Юсова назвала не так называемый «эффект Долиной», а несоответствие цены текущим рыночным реалиям. Кроме того, она указала, что классический стиль интерьера, в котором оформлено жилье, подходит не всем покупателям. По ее словам, сегодня больший интерес вызывают более современные и нейтральные решения, передает «Радиоточка НСН».
