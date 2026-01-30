Риелтор оценила шансы Рудковской продать квартиру в Москве

Продюсер Яна Рудковская может столкнуться с трудностями при продаже квартиры в Москве из-за завышенной цены. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала риелтор Юлия Юсова.

По словам эксперта, установленная стоимость жилья слишком высока даже для центральных районов столицы. Она считает, что для ускорения сделки цену следует снизить как минимум на 700 тысяч рублей. В противном случае квартира может оставаться на рынке до года.