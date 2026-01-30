Россия представит новую РСЗО «Сарма» на выставке в Саудовской Аравии

Эксперт отметил, что пусковая установка размещена на шасси КАМАЗ. Такое решение делает систему дешевле и проще в обслуживании, а также повышает ее маневренность. За счет высокой скорости и мобильности снижается уязвимость установки и появляется возможность более скрытного перемещения. Кроме того, пусковая установка имеет легкое бронирование.

Кнутов также подчеркнул, что «Сарма» способна получать данные о целях от внешних источников. Речь идет о беспилотниках, пунктах управления или командных пунктах батареи. Такая схема позволяет автоматически наводить установку на цель, передает «Радиоточка НСН».

