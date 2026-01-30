Россия представит новую РСЗО «Сарма» на выставке в Саудовской Аравии
Россия проведет международную премьеру новой реактивной системы залпового огня «Сарма» на оборонной выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, новая система является развитием реактивной системы «Торнадо». Ключевым отличием «Сармы» стало применение ракет увеличенной дальности — до 120 километров. Установка оснащена шестью ракетами, каждая из которых наводится на цель индивидуально с использованием навигационной системы ГЛОНАСС.
Эксперт отметил, что пусковая установка размещена на шасси КАМАЗ. Такое решение делает систему дешевле и проще в обслуживании, а также повышает ее маневренность. За счет высокой скорости и мобильности снижается уязвимость установки и появляется возможность более скрытного перемещения. Кроме того, пусковая установка имеет легкое бронирование.
Кнутов также подчеркнул, что «Сарма» способна получать данные о целях от внешних источников. Речь идет о беспилотниках, пунктах управления или командных пунктах батареи. Такая схема позволяет автоматически наводить установку на цель, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Достучаться до детских сердец»: Как решить проблему буллинга в российских школах
- Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату
- Россия представит новую РСЗО «Сарма» на выставке в Саудовской Аравии
- Психолог раскрыла, как правильно просить мужчину о подарках на 14 февраля
- Риелтор оценила шансы Рудковской продать квартиру в Москве
- СМИ: ЕС готовит новые санкции против банков и нефтяных компаний РФ
- Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова обращено в доход государства
- «Это ерунда!»: Константин Эрнст защитил Богомолова от нападок «мхатовцев»
- ЕС может отказаться от потолка цен на нефть РФ в пользу запрета перевозок
- МИД РФ пообещал учитывать недружественные заявления Японии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru