Россия представит новую РСЗО «Сарма» на выставке в Саудовской Аравии

Россия проведет международную премьеру новой реактивной системы залпового огня «Сарма» на оборонной выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, новая система является развитием реактивной системы «Торнадо». Ключевым отличием «Сармы» стало применение ракет увеличенной дальности — до 120 километров. Установка оснащена шестью ракетами, каждая из которых наводится на цель индивидуально с использованием навигационной системы ГЛОНАСС.

Эксперт отметил, что пусковая установка размещена на шасси КАМАЗ. Такое решение делает систему дешевле и проще в обслуживании, а также повышает ее маневренность. За счет высокой скорости и мобильности снижается уязвимость установки и появляется возможность более скрытного перемещения. Кроме того, пусковая установка имеет легкое бронирование.

Кнутов также подчеркнул, что «Сарма» способна получать данные о целях от внешних источников. Речь идет о беспилотниках, пунктах управления или командных пунктах батареи. Такая схема позволяет автоматически наводить установку на цель, передает «Радиоточка НСН».

Фото: stat.mil.ru
