Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника за восемь часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с полудня до восьми часов вечера по московскому времени перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны.

Один беспилотник был сбит над территорией Брянской области, еще один — над Курской областью. Также средства ПВО уничтожили один БПЛА над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря. Все перехваченные аппараты относились к самолетному типу.