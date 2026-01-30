Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника за восемь часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с полудня до восьми часов вечера по московскому времени перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны.

Один беспилотник был сбит над территорией Брянской области, еще один — над Курской областью. Также средства ПВО уничтожили один БПЛА над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря. Все перехваченные аппараты относились к самолетному типу.

Над двумя российскими регионами сбили три украинских БПЛА

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

