Психиатр-нарколог Василий Шуров, в свою очередь, отметил, что острый ум великого поэта Александра Пушкина не помог ему побороть игроманию.

«У Пушкина была жена, которая могла бы помочь победить зависимость, однако царь был вынужден закрывать за него 80 тысяч карточных долгов. Хотя человек был очень продуктивный, шустрый, я бы сказал. Не всегда ум помогает завязать с этой порочной страстью», — добавил эксперт.

Минздрав объявил, что с 1 сентября 2026 года лечение лудомании (игровой зависимости) поставят в один ряд с терапией наркомании и алкоголизма. В России эта проблема затрагивает, по разным оценкам, от 5% до 12% взрослого населения — чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, однако зависимость всё активнее распространяется среди подростков.



Ранее Оганезов сказал в пресс-центре НСН, что злостным неплательщикам нужно запретить делать ставки на спорт.

