Достоевский, Пушкин и Толстой: Какие исторические личности были лудоманами
Лудоманией страдали такие великий русские писатели, как Александр Пушкин, Лев Толстой и Федор Достоевский, рассказали опрошенные НСН эксперты.
Великий русский классик Лев Толстой победил тягу к азартным играм за три дня, дав обещание жене, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
«Федор Достоевский считается первым лудоманом, в чем я сомневаюсь, конечно, потому что лудоман не может написать великий роман за месяц. Это действительно человек, который отдавал отчет своим действиям. Он смог расстаться со своей зависимостью за три дня, пообещав своей жене, что решит эту проблему в течение трех дней и играть больше не будет. Он свое обещание выполнил. Примерно такая же история у Льва Толстого, которого тоже обвиняли в том, что он лудоман. Но лудоман не способен на такую производительность», — сказал собеседник НСН.
Психиатр-нарколог Василий Шуров, в свою очередь, отметил, что острый ум великого поэта Александра Пушкина не помог ему побороть игроманию.
«У Пушкина была жена, которая могла бы помочь победить зависимость, однако царь был вынужден закрывать за него 80 тысяч карточных долгов. Хотя человек был очень продуктивный, шустрый, я бы сказал. Не всегда ум помогает завязать с этой порочной страстью», — добавил эксперт.
Минздрав объявил, что с 1 сентября 2026 года лечение лудомании (игровой зависимости) поставят в один ряд с терапией наркомании и алкоголизма. В России эта проблема затрагивает, по разным оценкам, от 5% до 12% взрослого населения — чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, однако зависимость всё активнее распространяется среди подростков.
Ранее Оганезов сказал в пресс-центре НСН, что злостным неплательщикам нужно запретить делать ставки на спорт.
Горячие новости
- «Коней на переправе не меняют»: Как Вэнс поможет Орбану остаться у власти
- В Госдуме заявили, что проигрывают в борьбе с нелегальными букмекерами
- Нарколог рассказал, почему лудоманию нельзя вылечить без врача
- Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня
- Достоевский, Пушкин и Толстой: Какие исторические личности были лудоманами
- В российских школах появится предмет «Духовно-нравственная культура»
- В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора Чибиса
- «Как на пластмассе»: Как безопасно открыть мотосезон
- Психолог раскрыла, как должны выглядеть «Добрые игры» в детских садах
- «Роскосмос» перенёс первый пуск ракеты «Старт-1М»