«Штраф от ГИБДД не в счет»: Каким должникам следует запретить делать ставки
Если человек стал должником из-за штрафа ГИБДД, то не надо ему запрещать делать ставки на спорт, сказал в пресс-центре НСН Николай Оганезов.
Злостным неплательщикам нужно запретить делать ставки на спорт, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
«Возникает вопрос: а кто у нас должники? Как их считать? К примеру, человек проехал под камерой, получил ”письмо счастья” за нарушение правил дорожного движения. Узнал об этом уже тогда, когда стал должником, решил обжаловать. Обжаловал в административной комиссии. Но человек ведь уже должник, играть не имеет права. Обжаловал в суде, который может идти месяцами. Получается, что человек, используя свое право на обжалования, остается должником и ограничен в правах. Касательно злостных неплательщиков, то, конечно, я всеми руками за то, чтобы таким людям ни в коем случае нельзя было делать ставки», — сказал собеседник НСН.
Минздрав объявил, что с 1 сентября 2026 года лечение лудомании (игровой зависимости) поставят в один ряд с терапией наркомании и алкоголизма. В России эта проблема затрагивает, по разным оценкам, от 5% до 12% взрослого населения — чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, однако зависимость всё активнее распространяется среди подростков.
Ранее психолог Дарья Яушева говорила, что головная боль и агрессия могут быть симптомами игромании у ребенка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
