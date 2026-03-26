«Достижение культуры»: Школьные учителя вступились за русский мат

Бранные слова в русском языке являются выражением экспрессии, но их использование нужно заслужить, заявил НСН Евгений Ямбург.

Детям не нужно запрещать матерные слова: школьникам необходимо понять, почему можно или нельзя использовать какие-то выражения, а не просто их ограничивать, рассказал заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования Евгений Ямбург в беседе с НСН.

В Екатеринбурге стартует марафон по борьбе с матом «21 день без сквернословия». Пилотный проект запустят в двух учебных заведениях. Если он будет успешным, то меры распространят на остальные школы. Об этом сообщает издание «Подъем». Ямбург усомнился, что это поможет.

Академик-педагог Ямбург не поддержал идею «изоляции» хулиганов в спецшколах
«Я думаю, что ничего не получится, потому что мат очень глубоко сидит. Дети находятся не на Луне. Врать детям не надо, потому что что-то подобное есть и в английском сленге, но он не передает мощнейшую экспрессию нашей трагической и многовековой истории. Мат — выдающееся достижение русской культуры, но его надо заслужить. У меня дед горел в танке, и в атаку рукопашную ходил с такими заявлениями, но при женщинах и детях не позволял себе никогда. Во се эти марафоны не верю, они не принесут результата. Надо говорить на “Разговорах о важном”, что это ложный признак взрослости, объяснять, что при девочках нельзя что-то, а не навязывать такие мероприятия. От них, наоборот, захочется изъясняться только матом», — отметил он.

Ямбург добавил, что у русского языка есть другая проблема.

В Свердловской области стали мониторить профили школьников в соцсетях
«У нас другая проблема: очень много пришло слов в язык из-за распространения уголовного жаргона, еще с тех пор, когда полстраны сидело, полстраны охраняло. Но настоящие поэты, например, Владимир Высоцкий, могли справляться и без мата, когда пели песни даже об уголовниках. С развитием интернета также появилось множество блогеров, которые используют в своей речи нецензурные слова, но это все — “дешевка”. Здесь нужно не бороться, а показывать, что тот же Пушкин, Лермонтов могли использовать такие фразы, но изощренно, весело, не занудно. Надо использовать эту игрушку в мирных целях. А русский язык настолько мощный и живой, что он всех перемирит», — подчеркнул он.

Ранее Ямбург объяснил НСН, как искоренить опасную агрессию у школьников.

ФОТО: РИА Новости
