«Достижение культуры»: Школьные учителя вступились за русский мат
Бранные слова в русском языке являются выражением экспрессии, но их использование нужно заслужить, заявил НСН Евгений Ямбург.
Детям не нужно запрещать матерные слова: школьникам необходимо понять, почему можно или нельзя использовать какие-то выражения, а не просто их ограничивать, рассказал заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования Евгений Ямбург в беседе с НСН.
В Екатеринбурге стартует марафон по борьбе с матом «21 день без сквернословия». Пилотный проект запустят в двух учебных заведениях. Если он будет успешным, то меры распространят на остальные школы. Об этом сообщает издание «Подъем». Ямбург усомнился, что это поможет.
«Я думаю, что ничего не получится, потому что мат очень глубоко сидит. Дети находятся не на Луне. Врать детям не надо, потому что что-то подобное есть и в английском сленге, но он не передает мощнейшую экспрессию нашей трагической и многовековой истории. Мат — выдающееся достижение русской культуры, но его надо заслужить. У меня дед горел в танке, и в атаку рукопашную ходил с такими заявлениями, но при женщинах и детях не позволял себе никогда. Во се эти марафоны не верю, они не принесут результата. Надо говорить на “Разговорах о важном”, что это ложный признак взрослости, объяснять, что при девочках нельзя что-то, а не навязывать такие мероприятия. От них, наоборот, захочется изъясняться только матом», — отметил он.
Ямбург добавил, что у русского языка есть другая проблема.
«У нас другая проблема: очень много пришло слов в язык из-за распространения уголовного жаргона, еще с тех пор, когда полстраны сидело, полстраны охраняло. Но настоящие поэты, например, Владимир Высоцкий, могли справляться и без мата, когда пели песни даже об уголовниках. С развитием интернета также появилось множество блогеров, которые используют в своей речи нецензурные слова, но это все — “дешевка”. Здесь нужно не бороться, а показывать, что тот же Пушкин, Лермонтов могли использовать такие фразы, но изощренно, весело, не занудно. Надо использовать эту игрушку в мирных целях. А русский язык настолько мощный и живой, что он всех перемирит», — подчеркнул он.
