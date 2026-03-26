Детям не нужно запрещать матерные слова: школьникам необходимо понять, почему можно или нельзя использовать какие-то выражения, а не просто их ограничивать, рассказал заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования Евгений Ямбург в беседе с НСН.



В Екатеринбурге стартует марафон по борьбе с матом «21 день без сквернословия». Пилотный проект запустят в двух учебных заведениях. Если он будет успешным, то меры распространят на остальные школы. Об этом сообщает издание «Подъем». Ямбург усомнился, что это поможет.