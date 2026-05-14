Два сотрудника Запорожской АЭС ранены при атаке беспилотников ВСУ на станцию

При атаке дронов ВСУ два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в 100 м от периметра станции, сообщается в канале ЗАЭС на платформе «Макс».

Сотрудники передвигались на служебном автомобиле, выполняя свои должностные обязанности. Множественный характер атаки осложнил оперативную эвакуацию раненых. В настоящее время пострадавшие доставлены в МСЧ-145, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Их состояние уточняется.