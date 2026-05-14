Стало известно, когда россияне чаще всего опаздывают на работу
Чаще всего россияне опаздывают на работу по вторникам. Об этом со ссылкой на исследование компании «Стахановец» сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что во вторник работники опаздывают на 23% чаще, чем в понедельник. При этом, если в первый день недели опоздания фикирются в основном в период с 9:00 до 9:20, то во второй - с 9:20 до 9:45.
«Наш программный комплекс также зафиксировал, что во вторник на 22% чаще, чем в среднем по неделе, сотрудники после опоздания не выходят на связь в течение первого часа», - указали исследователи.
Также они выяснили, что по вторникам, нежели по понедельникам, чаще остальных опаздывают работники компаний с гибридным графиком, сотрудники предприятий в сфере финансовых услуг, в розничной торговле и IT-разработке.
Ранее замгенерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил «Радиоточке НСН», что работодатель при опоздании сотрудника на работу может применить дисциплинарную меру, вплоть до увольнения.
