Стало известно, когда россияне чаще всего опаздывают на работу

Отмечается, что во вторник работники опаздывают на 23% чаще, чем в понедельник. При этом, если в первый день недели опоздания фикирются в основном в период с 9:00 до 9:20, то во второй - с 9:20 до 9:45.

«Наш программный комплекс также зафиксировал, что во вторник на 22% чаще, чем в среднем по неделе, сотрудники после опоздания не выходят на связь в течение первого часа», - указали исследователи.

Также они выяснили, что по вторникам, нежели по понедельникам, чаще остальных опаздывают работники компаний с гибридным графиком, сотрудники предприятий в сфере финансовых услуг, в розничной торговле и IT-разработке.

Ранее замгенерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил «Радиоточке НСН», что работодатель при опоздании сотрудника на работу может применить дисциплинарную меру, вплоть до увольнения.

