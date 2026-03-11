В Свердловской области стали мониторить профили школьников в соцсетях
Власти Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в социальных сетях. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
По её словам, цель мониторинга - выявление деструктивного контента.
«В регионе четыре миллиона 600 тысяч профилей мониторятся», - сказала она.
Савинова добавила, что в случае выявления запрещённого или деструктивного контента, то информацию передаются в школы и в министерство, после чего следует «точечная работа с семьей».
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с начала года в соцсетях было заблокировано свыше 25 тысяч материалов с запрещённой информацией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Третьяковская галерея опровергла повреждение экспонатов из-за протечки крыши
- «Газпром» сообщил об атаке на компрессорную станцию «Русская»
- Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном
- Маячит дефицит: К чему приведет мораторий на рост цен на жизненно важные лекарства
- Автозавод «Москвич» закрыл проект «Москвич 5»
- Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра
- Дефицит рук и мораторий: Доля нового жилья с дефектами вырастет до 97% в 2026 году
- Число погибших при атаке ВСУ в Брянске увеличилось до семи человек
- «Возьму побольше – не отдам»: Почему Россию накрыла волна банкротств зумеров
- В Свердловской области стали мониторить профили школьников в соцсетях