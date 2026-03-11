В Свердловской области стали мониторить профили школьников в соцсетях

По её словам, цель мониторинга - выявление деструктивного контента.

«В регионе четыре миллиона 600 тысяч профилей мониторятся», - сказала она.

Савинова добавила, что в случае выявления запрещённого или деструктивного контента, то информацию передаются в школы и в министерство, после чего следует «точечная работа с семьей».

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с начала года в соцсетях было заблокировано свыше 25 тысяч материалов с запрещённой информацией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

