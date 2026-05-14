В Госдуме заявили, что власти Литвы начали осознавать риск конфликта с Россией
Власти Литва начали осознавать риски конфликта с Россией из-за пролётов украинских беспилотников над прибалтийскими странами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
По его мнению, именно по этому президент Литвы Гитанас Науседа отрицает обвинения в открытии неба для дронов ВСУ.
«Но одно дело – отрицать, а другое – предпринимать соответствующие действия», - указал парламентарий, отметив, что «рациональным шагом» могло бы быть принятый Литвой запрете на использование своего воздушного пространства для украинских БПЛА.
Белик добавил, что если такие заявления были сделаны только для отвода глаз, то реальная ситуация всё равно станет известна, что «повлечёт за собой соответствующие последствия».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Радиоточке НСН», что Россия имеет право рассмотреть возможность уничтожения беспилотников, летящих в её сторону через территории, например, Эстонии, Польши или Финляндии.
Горячие новости
- Лукьяненко взволновал кастинг для сериала по его роману «Рыцари Сорока Островов»
- Два сотрудника Запорожской АЭС ранены при атаке беспилотников ВСУ на станцию
- Российский тренер назвал фаворита в борьбе за бронзовые медали РПЛ
- В Госдуме заявили, что власти Литвы начали осознавать риск конфликта с Россией
- Стивен Сигал снизил стоимость своего особняка в Подмосковье до 650 млн рублей
- Экс-губернатора Брянской области Богомаза наградили Орденом Александра Невского
- Отрезать нолик: В России не поверили в доллар по 30 рублей
- Стало известно, когда россияне чаще всего опаздывают на работу
- «От Шарикова до Преображенского»: Владимир Стеклов о Булгакове, рокерах и новом кино
- Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ