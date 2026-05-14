В Госдуме заявили, что власти Литвы начали осознавать риск конфликта с Россией

По его мнению, именно по этому президент Литвы Гитанас Науседа отрицает обвинения в открытии неба для дронов ВСУ.

«Но одно дело – отрицать, а другое – предпринимать соответствующие действия», - указал парламентарий, отметив, что «рациональным шагом» могло бы быть принятый Литвой запрете на использование своего воздушного пространства для украинских БПЛА.

Белик добавил, что если такие заявления были сделаны только для отвода глаз, то реальная ситуация всё равно станет известна, что «повлечёт за собой соответствующие последствия».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Радиоточке НСН», что Россия имеет право рассмотреть возможность уничтожения беспилотников, летящих в её сторону через территории, например, Эстонии, Польши или Финляндии.