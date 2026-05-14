«Безусловно, часть туристов продолжает следить за новостным фоном вокруг Ирана и Ближнего Востока, и определенная осторожность присутствует. Но практика показывает, что рейсы в ОАЭ продолжают летать с высокой загрузкой. При этом важно учитывать, что на текущий момент действуют рекомендации регулятора о приостановке реализации организованных туров по ряду направлений региона, в том числе по ОАЭ. Поэтому корректно оценить структуру текущего потока достаточно сложно: часть пассажиров летит самостоятельно, часть — на отдых, часть использует ОАЭ как транзитное направление», - отметил он.

По его словам, на данный момент отели еще предлагают скидки, а авиакомпании не завышают цены на билеты.

«На данный момент многие гостиницы предлагают существенные скидки, акции и специальные условия для поддержания загрузки и привлечения туристов, в том числе с внутреннего рынка. Но говорить о сохранении текущих дисконтированных цен после возможной отмены рекомендаций регулятора пока преждевременно. Скорее всего, после полноценного возвращения организованного спроса цены могут вырасти примерно на 20-25%. Что касается авиаперевозки, «Аэрофлот» — не единственный перевозчик на направлении. Арабские авиакомпании продолжали выполнять рейсы и в период ограничений. Сейчас стоимость авиаперелета находится в диапазоне 40–45 тысяч рублей, что уже можно считать достаточно хорошим дисконтом для ОАЭ», - рассказал он.

Арзуманов уверен, что ОАЭ быстро вернут конкурентоспособность, что потянет цены вверх.

«Если текущая ситуация с курсом валют сохранится, а ограничения на реализацию турпродукта будут сняты, ОАЭ смогут достаточно быстро вернуть конкурентоспособность относительно массовых зарубежных направлений на российском рынке. По нашим прогнозам, при текущем курсе валют полноценный отдых в ОАЭ после восстановления организованного туризма в среднем может обходиться примерно в 140-160 тысяч рублей на двоих. И речь идет именно о среднем уровне цены, а не о маркетинговой стоимости «от». Например, в прошлом году средний чек был 160-180 тысяч рублей на двоих», - добавил собеседник НСН.

Ранее Росавиация отозвала рекомендации о приостановке продажи билетов на самолёты, следующие в ОАЭ и из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

