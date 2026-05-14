Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ
Депутаты возьмут на контроль вопрос возможного роста тарифов на услуги ЖКХ, которые Минэкономразвития заложило в свой прогноз социально-экономического развития РФ. Такое паручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что в прогнозе ведомство «предлагает в течение четырёх лет увеличить тарифы на 33,5%», в связи с чем стало поступать «огромное количество обращений со стороны граждан».
По словам Володина, Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции до 5% до конца года, параллельно прогнозируя «двукратный рост тарифов относительно инфляции».
«Мы не можем с этим согласиться... Пусть придет министр экономического развития, обоснует свою позицию прежде, чем выносит такие прогнозы», - заключил спикер.
Ранее Минэкономразвития обновило свой макропрогноз, соглас но которому до 2029 года включительно ожидается рост тарифов ЖКХ в общей сложности на 35,7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
