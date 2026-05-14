Экс-губернатора Брянской области Богомаза наградили Орденом Александра Невского
14 мая 202618:20
Алексей Филимонов
Российский лидер Владимир Путин наградил экс-губернатора Брянской области Александра Богомаза. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замполномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин.
По его словам, Богомаз был удостоен Ордена Александра Невского.
«Рад сообщить, что президент... отметил деятельность Александра Васильевича Орденом Александра Невского», - сказал Еремин.
Ранее Путин принял отставку Богомаза с поста губернатора Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме заявили, что власти Литвы начали осознавать риск конфликта с Россией
- Стивен Сигал снизил стоимость своего особняка в Подмосковье до 650 млн рублей
- Экс-губернатора Брянской области Богомаза наградили Орденом Александра Невского
- Отрезать нолик: В России не поверили в доллар по 30 рублей
- Стало известно, когда россияне чаще всего опаздывают на работу
- «От Шарикова до Преображенского»: Владимир Стеклов о Булгакове, рокерах и новом кино
- Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ
- Слишком дорого: Безвиз с Саудовской Аравией не привлечет массового туриста
- Успеть по скидке: Россиян предупредили о подорожании туров в ОАЭ на 25%
- Фетисов назвал предательством показ матчей чемпионата мира по хоккею в России