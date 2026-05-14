Отрезать нолик: В России не поверили в доллар по 30 рублей
Владимир Шевченко заявил НСН, что курс рубля слишком зависит от цен на нефть, но исторически всегда падает после длительного укрепления.
Рубль может укрепиться к доллару до 30 рублей только в случае экстренных мер в экономике страны, что сложно назвать выгодным сценарием, заявил НСН аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.
Финансовый аналитик Владимир Левченко озвучил долгосрочный прогноз об укреплении рубля к доллару до уровня около 30–35 рублей в 2030-х годах в рамках выступлений в контексте Moscow Trading Week 2026. Шевченко не поверил этому прогнозу.
«Теоретически придумать можно все что угодно. Есть девальвация, а есть ревальвация - процесс повышения курса рубля по отношению к иностранным валютам. Грубо говоря, отрезаем нолики, как было в 1998 году. Если у нас 80 рублей за доллар, после этого будет 8 рублей. Других вариантов особо нет. Есть поговорка: когда в США простуда, во всем мире воспаление легких. Мы зависим от цен на нефть, поэтому это чисто пиар, нет такого сценария и прогноза, не верю. В 1995 году доллар стоил 60 копеек официально, потом курс летит в пропасть, потом отрезают три нуля. А потом опять курс летит вверх, рубль падает. Если посмотреть на график в перспективе, видно, что рубль долго укрепляется, а потом «бах». Надо смотреть, как это уже было», - рассказал он.
Крепкий рубль для российской экономики - больше негативный фактор сейчас, так как сдерживаются доходы бюджета, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
