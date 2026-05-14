Слишком дорого: Безвиз с Саудовской Аравией не привлечет массового туриста
Воскан Арзуманов заявил НСН, что пока Саудовская Аравия для российского рынка остается индивидуальным направлением.
Саудовская Аравия — это направление выше среднего ценового сегмента. Полноценная поездка с качественным размещением в среднем обходится примерно от 350–450 тысяч рублей на двоих с перелетом, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
С 11 мая в силу вступило соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Саудовской Аравией. Теперь граждане РФ могут свободно въезжать в королевство. В течение календарного года россияне смогут находиться там до 90 дней — непрерывно или суммарно. Аналогичные условия вступают в силу и для граждан королевства в РФ. Арзуманов объяснил, как это повлияет на турпоток.
«Пока Саудовская Аравия для российского рынка остается индивидуальным и высокобюджетным направлением. При этом интерес к стране в последние годы растет. Для наших туристов это в первую очередь это любовь к необычному отдыху, премиальному сервису, экскурсионной программе, футуристическим проектам и событийному туризму. В основном туда едут обеспеченные туристы, которые уже были в странах Персидского залива, а также паломники во время хаджа. Безвизовый режим, безусловно, повысит интерес к стране, но ожидать, что Саудовская Аравия в ближайшее время сможет конкурировать по массовости с ОАЭ, очень рано. По объему спроса у российского туриста она будет ближе к Оману. При этом важно учитывать, что во время хаджа безвизовый режим действовать не будет», - рассказал он.
Он раскрыл стоимость такого премиального отдыха.
«Саудовская Аравия — это направление выше среднего ценового сегмента. Полноценная поездка с качественным размещением в среднем обходится примерно от 350–450 тысяч рублей на двоих с перелетом. При этом страна делает ставку именно на высокий уровень сервиса, что само по себе пока не вписывается в концепцию массового туризма. По уровню цен это направление сейчас сопоставимо с Оманом и в среднем дороже ОАЭ примерно на 20–25%», - отметил он.
Арзуманов рассказал, какими рейсами сегодня можно добраться в Саудовскую Аравию.
«Прямые рейсы между Россией и Саудовской Аравией выполняют саудовские авиакомпании Flynas и Saudia. Полеты связывают Москву с Эр-Риядом и Джиддой. После временной приостановки рейсов в начале 2026 года планируется к возобновлению Saudia — с начала июля. Также обсуждаются рейсы из Сочи. При этом обязательно учитывать, что, несмотря на введение безвизового режима, организованный туризм по направлению сейчас ограничен рекомендациями Минэкономразвития РФ, поэтому продажи туристических путевок по данному направлению приостановлены», - добавил собеседник НСН.
До этого эксперт сервиса бронирования пакетных туров «Onlinetours» Ольга Лисина говорила, что Катар и Саудовская Аравия войдут в число наиболее востребованных туристических направлений у россиян в 2026 году.
Горячие новости
- Стало известно, когда россияне чаще всего опаздывают на работу
- «От Шарикова до Преображенского»: Владимир Стеклов о Булгакове, рокерах и новом кино
- Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ
- Слишком дорого: Безвиз с Саудовской Аравией не привлечет массового туриста
- Успеть по скидке: Россиян предупредили о подорожании туров в ОАЭ на 25%
- Фетисов назвал предательством показ матчей чемпионата мира по хоккею в России
- Пригожин призвал «Евровидение» отправиться на пенсию
- Только теория: Как ИИ помогает хакерам извлекать отпечатки по фото
- Бизнес на жадности: Как российские отели врут про количество звезд
- Против «безобразий»: Общественники объяснили ужесточение правил высылки мигрантов