«Пока Саудовская Аравия для российского рынка остается индивидуальным и высокобюджетным направлением. При этом интерес к стране в последние годы растет. Для наших туристов это в первую очередь это любовь к необычному отдыху, премиальному сервису, экскурсионной программе, футуристическим проектам и событийному туризму. В основном туда едут обеспеченные туристы, которые уже были в странах Персидского залива, а также паломники во время хаджа. Безвизовый режим, безусловно, повысит интерес к стране, но ожидать, что Саудовская Аравия в ближайшее время сможет конкурировать по массовости с ОАЭ, очень рано. По объему спроса у российского туриста она будет ближе к Оману. При этом важно учитывать, что во время хаджа безвизовый режим действовать не будет», - рассказал он.

Он раскрыл стоимость такого премиального отдыха.

«Саудовская Аравия — это направление выше среднего ценового сегмента. Полноценная поездка с качественным размещением в среднем обходится примерно от 350–450 тысяч рублей на двоих с перелетом. При этом страна делает ставку именно на высокий уровень сервиса, что само по себе пока не вписывается в концепцию массового туризма. По уровню цен это направление сейчас сопоставимо с Оманом и в среднем дороже ОАЭ примерно на 20–25%», - отметил он.

Арзуманов рассказал, какими рейсами сегодня можно добраться в Саудовскую Аравию.

«Прямые рейсы между Россией и Саудовской Аравией выполняют саудовские авиакомпании Flynas и Saudia. Полеты связывают Москву с Эр-Риядом и Джиддой. После временной приостановки рейсов в начале 2026 года планируется к возобновлению Saudia — с начала июля. Также обсуждаются рейсы из Сочи. При этом обязательно учитывать, что, несмотря на введение безвизового режима, организованный туризм по направлению сейчас ограничен рекомендациями Минэкономразвития РФ, поэтому продажи туристических путевок по данному направлению приостановлены», - добавил собеседник НСН.

До этого эксперт сервиса бронирования пакетных туров «Onlinetours» Ольга Лисина говорила, что Катар и Саудовская Аравия войдут в число наиболее востребованных туристических направлений у россиян в 2026 году.

