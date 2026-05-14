Стивен Сигал снизил стоимость своего особняка в Подмосковье до 650 млн рублей
Стоимость выставленного на продажу особняка актёра Стивена Сигала снизилась на 50 млн рублей. Об этом пишет «Газета.Ru».
Изначально недвижимость площадью 500 квадратных метров в охраняемом посёлке «Конус» в Подмосковье хотели продать за 700 млн рублей. В настоящее время особняк предлагают уже за 650 млн рублей.
По словам риелтора Юлии Юсовой, снижение может быть связано с изначально слишком амбициозной стоимостью. Она указала, что «звёздное имя привлекает внимание, но не гарантирует сделку».
«Для большинства покупателей в таком бюджете важнее качество самого актива», — отметила Юсова, допустив, что в будущем актёр может ещё снизить цену.
