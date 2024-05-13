«Только в России»: Эксперты поспорили об эффективности диспансеризации
Улучшение медицинского обслуживания и отказ населения России от вредных привычек влияют на продолжительность здоровой жизни и другие статистические показатели в стране, заявили НСН Анатолий Домников и Павел Воробьев.
Ожидаемая продолжительность жизни зависит от ряда факторов, в том числе от распространения вредных привычек среди населения, рассказал НСН председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. В свою очередь председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников сообщил, что ключевое влияние на статистику оказывает развитие медицинской помощи.
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России составила 61,4 года, сообщила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. При этом президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить другой показатель - ожидаемую продолжительность жизни в России, к 2030 году до 78 лет. По словам Воробьева, статистика различает множество показателей, каждый из которых высчитывается по-разному.
«В обывательском плане на ожидаемую продолжительность жизни влияют болезни, алкоголизм, наркомания, курение, военные действия. К диспансеризации я отношусь негативно, никакого раннего выявления болезней с помощью диспансеризации не существует. Никто в мире не проводит диспансеризацию, это исключительно наше достижение. Вместо того, чтобы лечить реально существующие болезни, мы тратим деньги на выявление несуществующих заболеваний и приписки», - заявил он.
В свою очередь председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников усомнился в бесполезности диспансеризации.
«С точки зрения здравоохранения на продолжительность жизни влияет качество оказания медицинской помощи. Оно существенно улучшилось, уровень здравоохранения достиг исторического максимума. Достигнут исторический минимум младенческой смертности, исторический максимум лечения заболеваний, которые серьезно влияют на продолжительность жизни – это онкология и сердечно-сосудистые болезни. Диспансеризация играет в этом одну из ключевых ролей. Раннее выявление дает возможность быстрее начать лечение и получить лучший результат», - сказал он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй россиянин. По его словам, подобная практика позволяет вовремя выявлять различные заболевания, напоминает «Радиоточка НСН»
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