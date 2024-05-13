«Только в России»: Эксперты поспорили об эффективности диспансеризации

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России составила 61,4 года, сообщила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. При этом президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить другой показатель - ожидаемую продолжительность жизни в России, к 2030 году до 78 лет. По словам Воробьева, статистика различает множество показателей, каждый из которых высчитывается по-разному.

«В обывательском плане на ожидаемую продолжительность жизни влияют болезни, алкоголизм, наркомания, курение, военные действия. К диспансеризации я отношусь негативно, никакого раннего выявления болезней с помощью диспансеризации не существует. Никто в мире не проводит диспансеризацию, это исключительно наше достижение. Вместо того, чтобы лечить реально существующие болезни, мы тратим деньги на выявление несуществующих заболеваний и приписки», - заявил он.