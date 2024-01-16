Онколог рассказал, почему рак «молодеет» и как заметить его первые признаки
Врачи замечают, что рак, который ранее поражал больше старшее поколение, сегодня «молодеет», рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.
Он отметил, что потребление обработанных пищевых продуктов и способствует накоплению вредных канцерогенных веществ в организме, передает «ФедералПресс».
Для выявления болезни на ранних стадиях необходимо не пренебрегать диспансеризацией. Самым эффективным методом обнаружения он назвал УЗИ.
Последние исследования показали резкий глобальный рост числа раковых больных возрастом до 50 лет, следует из материалов, опубликованных в журнале BMJ Oncology.
Рак толстой или прямой кишки самый распространенный у молодых людей, но врачи еще не выявили факторы, которые влияют на этот процесс, заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе «Радиоточке НСН». При этом он отметил, что у американских онкологов тоже нет ответа на вопрос, что может вызывать рак в молодом возрасте. Есть гипотезы, что бактериальное содержимое толстой кишки влияет на этот процесс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru