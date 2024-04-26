«Запивают стресс»: Врач объяснил, почему мужчины живут меньше женщин на 10 лет
Александр Комаров заявил НСН, что мужчины реже ходят к врачам, чаще запивают стресс алкоголем, а также сильнее страдают из-за отсутствия хорошей работы и самореализации.
Мужчины живут меньше женщин, так как реже обращаются к врачам, не выплескивают стресс наружу, запивая его алкоголем, а также больше нуждаются в самореализации на работе, заявил врач-невролог Александр Комаров в беседе с НСН. Он отметил, что женщины наоборот выплескивают стресс и больше следят за здоровьем.
О том, что мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, заявил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, это связано со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей заботой о своем здоровье.
«Да, статистика такая есть, около десяти лет разница. Связано это с тем, что женщины более аккуратно относятся к своему здоровью, больше проходят обследований и диспансеризаций – то беременность, то роды, то еще что-то. Плюс у женщин меньше факторов риска – курение, алкоголь и так далее. Также у женщин меньше сложных процессов работы, которые могут привести к несчастному случаю – водители, военные и другие профессии, связанные с повышенной опасностью. Четвертый момент заключается в том, что мужчины в целом более рискованные, чаще оказываются в ситуациях, которые могут навредить здоровью», - объяснил он.
По словам врача, мужчины иначе реагируют на стресс – копят его внутри и запивают алкоголем, что негативно сказывается на показателях здоровья.
«Что касается заболеваемостей, мужчины относятся к обследованиям очень прохладно. Это касается инфекционных заболеваний, онкологических, заболеваний легких, которые могут привести к ранней смерти. Чаще всего именно у мужчин встречаются запущенные формы заболеваний. Женщины острее реагируют на стресс, мужчины реагируют на него менее остро, но по-разному. Женщины выплескивают стресс, поэтому последствий для организма меньше, а мужчина этот стресс скрывает внутри, заедает, запивает алкоголем. И это все сказывается на здоровье», - рассказал врач.
Комаров добавил, что для мужчины очень важна реализация, стабильная работа, а также поддержка женщины.
«Мужчину обязательно нужно любить, холить и лелеять. Это позволяет сформировать цели у него, жажду жизни и возможность помогать женщине во всем. Для мужчины крайне важно иметь определенную цель в жизнь. У мужчины должна быть работа, стабильная заработная плата и возможность ее получить, реализовать себя, государство тоже должно это понимать. Мужчине ничего не нужно кроме реализации, которая и позволяет ему обеспечивать семью. Остальное – это уже изыски. Уверенность в себе и уверенность в завтрашнем дне помогают мужчине не стрессовать», - подытожил собеседник НСН.
Перед российской системой здравоохранения стоит задача достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году, заявил ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко заявил, что мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
- Альбом Тейлор Свифт продался на виниле тиражом в 700 тысяч копий за три дня
- Ивану Демидову вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени
- Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Иванова
- На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,6
- Китай объявил демарш Германии из-за обвинений в шпионаже
- Журналиста Forbes Мингазова задержали по делу о фейках про российскую армию
- Си Цзиньпин: Китай и США должны быть партнёрами
- Киркоров оштрафован за неуплату штрафа
- ВЦИОМ: Путину доверяют 79,5% россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru