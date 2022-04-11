Путин поручил представить идеи по допиндексации зарплат и пенсий

Отмечается, что правительству также поручено представить меры по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Представить идеи необходимо к 20 апреля.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что увеличивать МРОТ, прожиточный минимум и индексировать пенсии в России нет смысла, потому что реальная инфляция ускорилась до 40%, вместо официальных 16,7%.

