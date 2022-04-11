Путин поручил представить идеи по допиндексации зарплат и пенсий

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры о дополнительном увеличении или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат. Об этом говорится на сайте Кремля.

В Госдуме анонсировали внеплановое повышение пенсий

Отмечается, что правительству также поручено представить меры по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Представить идеи необходимо к 20 апреля.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что увеличивать МРОТ, прожиточный минимум и индексировать пенсии в России нет смысла, потому что реальная инфляция ускорилась до 40%, вместо официальных 16,7%.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинПенсииРоссия
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