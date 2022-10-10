«Достали!»: Закон о психологах поставит барьер для непрофессионалов

Неправильное лечение и неграмотные советы психологов приводят к суицидам, сказал НСН кандидат психологических наук Сергей Ениколопов. 

Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов в беседе с НСН заявил, что рынок профессиональных психологов надо очистить от тех, кто возомнил себя таковыми.

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Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России. В частности, появятся требования к образованию специалистов, а также психологи должны будут подтверждать его документами, проходить переподготовку. Ениколопов считает, что принятие такого закона назрело давно.

«Достали! В кого не кинь, все психологи. Бывший фармацевт, химик или еще кто-то считают, что они могут помогать людям, хотя не имеют на это права. У нас народ еще не очень грамотный, на многих психологов можно подать в суд за неправильное лечение, неправильные советы. Случаи, когда по советам своих психологов пациенты прекращают медикаментозную терапию и заканчивают жизнь суицидом, есть. Просто это не афишируется. Есть и масса других мелких прегрешений. Такой закон ограничит доступ психологов на профессиональный рынок, поставит барьер», - сказал Ениколопов.

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Собеседник НСН также отметил, что нужно пересматривать требования к школьным психологам. В частности, они не должны быть педагогами-психологами.

«Школьный психолог должен иметь очень хорошее психологическое образование. И быть специалистом, а не педагогом-психологом, потому такие специалисты не имеют права проводить огромное количество психологических действий. Поэтому школьный психолог сейчас в каком-то смысле профанация», - пояснил Ениколопов.

Ранее Ениколопов объяснил спрос россиян на антидепрессанты. В частности, на это повлияли пандемия и специальная военная операция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаконопроектГосдумаПсихологи
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