«Достали!»: Закон о психологах поставит барьер для непрофессионалов
Неправильное лечение и неграмотные советы психологов приводят к суицидам, сказал НСН кандидат психологических наук Сергей Ениколопов.
Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов в беседе с НСН заявил, что рынок профессиональных психологов надо очистить от тех, кто возомнил себя таковыми.
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России. В частности, появятся требования к образованию специалистов, а также психологи должны будут подтверждать его документами, проходить переподготовку. Ениколопов считает, что принятие такого закона назрело давно.
«Достали! В кого не кинь, все психологи. Бывший фармацевт, химик или еще кто-то считают, что они могут помогать людям, хотя не имеют на это права. У нас народ еще не очень грамотный, на многих психологов можно подать в суд за неправильное лечение, неправильные советы. Случаи, когда по советам своих психологов пациенты прекращают медикаментозную терапию и заканчивают жизнь суицидом, есть. Просто это не афишируется. Есть и масса других мелких прегрешений. Такой закон ограничит доступ психологов на профессиональный рынок, поставит барьер», - сказал Ениколопов.
Собеседник НСН также отметил, что нужно пересматривать требования к школьным психологам. В частности, они не должны быть педагогами-психологами.
«Школьный психолог должен иметь очень хорошее психологическое образование. И быть специалистом, а не педагогом-психологом, потому такие специалисты не имеют права проводить огромное количество психологических действий. Поэтому школьный психолог сейчас в каком-то смысле профанация», - пояснил Ениколопов.
Ранее Ениколопов объяснил спрос россиян на антидепрессанты. В частности, на это повлияли пандемия и специальная военная операция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- Пугачева подтвердила, что переехала в Израиль
- Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на надлежащем уровне
- В Совфеде наплевали на заявление Еврокомиссии о подрыве Крымского моста
- Депутат Картаполов: Совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в спецоперации
- Швеция прекратила подавать электроэнергию в Польшу из-за аварии
- Медведев после ракетных ударов пообещал Украине «новые эпизоды»
- Захарова: Выступления Путина во Франции показывают в прямом эфире
- В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение
- Путин предупредил Украину о жёстких ответах на новые теракты
- Кличко сообщил, что киевское метро возобновило работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru