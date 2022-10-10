«Достали!»: Закон о психологах поставит барьер для непрофессионалов

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России. В частности, появятся требования к образованию специалистов, а также психологи должны будут подтверждать его документами, проходить переподготовку. Ениколопов считает, что принятие такого закона назрело давно.

«Достали! В кого не кинь, все психологи. Бывший фармацевт, химик или еще кто-то считают, что они могут помогать людям, хотя не имеют на это права. У нас народ еще не очень грамотный, на многих психологов можно подать в суд за неправильное лечение, неправильные советы. Случаи, когда по советам своих психологов пациенты прекращают медикаментозную терапию и заканчивают жизнь суицидом, есть. Просто это не афишируется. Есть и масса других мелких прегрешений. Такой закон ограничит доступ психологов на профессиональный рынок, поставит барьер», - сказал Ениколопов.