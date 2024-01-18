Дорожные камеры Москвы начали фиксировать нарушения проезда трамвайных остановок
Камеры Центра организации дорожного движения научились распознавать нарушения правил проезда трамвайных остановок в Москве. Об этом сообщил Департамент транспорта города Москвы Дептранс в своем Telegram-канале.
В Дептрансе заявили, что камеры фиксируют траекторию движения автомобиля и его скорость и делают несколько снимков. За нарушение водители будут вынуждены заплатить штраф в размере 1500 рублей.
В свою очередь заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что изменения в ПДД, касающиеся проезда трамвайных остановок, вступили в силу с 1 марта 2023 года. По его словам, первый комплекс фотовидеофиксации начал на улице Свободы (СЗАО), где регистрировались аварии с участием пассажиров трамвая. Ликсутов пообещал, что со временем такие комплексы появятся в других аварийных местах столицы.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что ужесточение скоростных ограничений на дорогах России никак не улучшит безопасность автомобилистов и пешеходов.
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