«Будут сбои!»: Штрафы за превышение средней скорости назвали преждевременными
Автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что для начала необходимо достигнуть четкой синхронизации двух камер по времени, что затруднительно при сбоях спутниковых систем.
Введение штрафов за превышение средней скорости требует четкой синхронизации по времени двух камер, что затруднительно на фоне сбоев спутниковых систем навигации, заявил руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов в интервью НСН. По его словам, в случае ошибки водитель ничего не сможет доказать.
Власти хотят вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, пишет «Коммерсант». Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Отмечается, что превышать лимиты не должна ни средняя скорость, ни мгновенная. За превышение средней скорости наказывали до 2021 года. Шкуматов считает, что за это время так и не решили все технические проблемы.
«Самая главная проблема – это ошибки. Применение такого метода требует четкой и доказуемой синхронизации двух камер по времени, которые серьезно разнесены друг от друга на расстоянии. Мы понимаем, что синхронизация камер по времени, когда спутниковые системы навигации демонстрируют сбои, это не так просто. Сбои могут быть на самих камерах. Как доказывать водителю, что произошел сбой, пока неизвестно. Производители камер тоже не придумали такую методику. То есть, в случае ошибок водитель ничего доказать не сможет», - объяснил он.
Автоэксперт призвал сначала устранить все технические пробелы, а только потом вводить штрафы.
«Таких штрафов до 2021 года было не так много, но вопросы касались не самого метода, а зоны контроля. То есть, зоны контроля были слишком короткими или слишком длинными. Второй вопрос – это обжалование штрафов, непонятно, где ты нарушил, где стоит первая камера или где стоит вторая камера. Сейчас этот вопрос урегулирован, считается, что нарушение там, где стоит вторая камера. Пока решена только одна проблема. Сначала надо устранить все проблемы, а потом только штрафовать. Также нужно учитывать, что бывают пробки на автомагистралях. Я надеюсь, что до такого, что будут штрафовать всех, не дойдет», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН», что страховые компании много лет покрывают существование в России возможности покупки техосмотра.
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