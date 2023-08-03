«Будут сбои!»: Штрафы за превышение средней скорости назвали преждевременными

Введение штрафов за превышение средней скорости требует четкой синхронизации по времени двух камер, что затруднительно на фоне сбоев спутниковых систем навигации, заявил руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов в интервью НСН. По его словам, в случае ошибки водитель ничего не сможет доказать.

Власти хотят вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, пишет «Коммерсант». Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Отмечается, что превышать лимиты не должна ни средняя скорость, ни мгновенная. За превышение средней скорости наказывали до 2021 года. Шкуматов считает, что за это время так и не решили все технические проблемы.