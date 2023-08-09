«Урбанина и волюнтаризм!»: Автомобилистов возмутили новые скоростные ограничения
Водители и так теряют колоссальное время из-за пробок, при этом «иезуитское» снижение скорости никак не поможет людям, сказал в эфире НСН Антон Шапарин.
Ужесточение скоростных ограничений на дорогах России никак не улучшит безопасность автомобилистов и пешеходов, заявил в интервью НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
С начала года по всей стране начали превентивно снижать скоростные лимиты для автомобилистов, пишет «МК». Так, на некоторых участках дорог в Московской области ограничили скорость с 90 до 70 км/ч., а на московском проспекте Маршала Жукова перед МКАД – с 80 до 60 км/ч.
«Власти не знают, сколько реально было аварий, потому что у ГАИ одни данные, у РСА (Российский союз автостраховщиков – прим. НСН) другие, а люди отмечают в навигаторах в разы больше аварий. Точной статистики мы не знаем и поэтому, по большому счету, это волюнтаризм конкретных чиновников. Зачастую волюнтаризм сочетается с установкой камер фото-видео-фиксации на трассах. Такие меры носят исключительно фискальный характер и никак не связаны с безопасностью дорожного движения», - сказал Шапарин.
Он назвал «иезуитским» снижение скорости, призвав авторов этой инициативы перестать играть в «урбанину».
«Это иезуитское снижение скорости, эти меры никак не спасают людей. Скорость на съезде на Садовое снизили до 50 км/ч. В чем драматическая разница между 50 и 60 км/ч., для меня загадка. Мы считаем, что и Москва, и Россия в целом слишком велики, чтобы дополнительно снижать скоростной режим. Мы и так имеем колоссальные потери времени и снижаем из-за этого и без того невысокую пропускную способность. Раньше ряд нынешних иноагентов играл в "урбанину" с мэрией Москвы, предлагая сделать пешеходные переходы на Тверской и так далее. По большей части от их влияния избавились, но, видимо, не окончательно. Так что мы ждем полного очищения от этой скверны. Они должны признать, что Москва – автомобильный город», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в России хотят вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, замеряя время пути между двумя камерами. Руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточке НСН», что введение таких штрафов преждевременно из-за технических проблем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями
- Жертвой нападения акулы в Нью-Йорке оказалась пожилая украинка
- В России ввели почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ»
- Зеленский провел заседание ставки в специальном формате
- Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских
- Воробьев: в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 52 человека
- Следователи исключили версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде
- Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
- Шойгу заявил о планах Польши оккупировать Западную Украину
- Увеличилось число жертв схода оползня на курорте Шови в Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru