«Урбанина и волюнтаризм!»: Автомобилистов возмутили новые скоростные ограничения

Ужесточение скоростных ограничений на дорогах России никак не улучшит безопасность автомобилистов и пешеходов, заявил в интервью НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

С начала года по всей стране начали превентивно снижать скоростные лимиты для автомобилистов, пишет «МК». Так, на некоторых участках дорог в Московской области ограничили скорость с 90 до 70 км/ч., а на московском проспекте Маршала Жукова перед МКАД – с 80 до 60 км/ч.