«Дороже на миллион»: Новый утильсбор взвинтит цены на машины уже к октябрю

При этом министерство пообещало следить, чтобы отечественные производители проводили ответственную ценовую политику,

Что касается импортных автомобилей, то здесь останутся без изменений льготные коэффициенты для физических лиц, самостоятельно ввозящих в Россию машину с объемом двигателя до трех литров для личного пользования.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ТОЖЕ ДОРОЖАЕТ

Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с НСН предупредил, что из-за повышения утилизационного сбора цены на автомобили всех категорий будут увеличиваться, включая отечественные модели.

«У нас люксовые автомобили сегодня ввозятся через физических лиц, либо через организованный импорт. Здесь остается фактор различных манипуляций, так как везут через третьи страны. Остаются лазейки для компаний, которые якобы ввозят авто для своих личных нужд. Этот канал до конца не перекрыт. Сейчас все ждут повышения утилизационного сбора, это уже сильно ударит по потребителям, цены вырастут и на отечественные автомобили. Наши автомобили за прошлый год подорожали на 18%, а импортные – на 4%. В этом году будет то же самое. С другой стороны, страх потерять долю рынка заставляет компании искать варианты продаж», - добавил собеседник НСН.

Уже сегодня некоторые банки предлагают автокредиты под 30%, но люди ждут еще большего роста цен, поэтому постараются в ближайшие месяцы приобрести себе автомобиль, рассказал НСН главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.

«Очевидно, что при росте ключевой ставки продажи авто в кредит должны просесть, потому что уже сейчас некоторые банки предлагают кредиты под 27%, при некоторых условиях - под 30%. Все зависит от конкретного заёмщика и от конкретного банка. Не стоит забывать, что все живут с ожиданием грядущего повышения цен в связи с увеличением утильсбора. Люди будут пытаться за эти месяцы купить автомобиль. Как только проседают продажи на «первичке», подрастают продажи на «вторичке», но от этого ни тепло ни холодно, ведь количество автомобилей в пользовании не меняется», - сказал собеседник НСН.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в свою очередь выразил мнение, что снижения спроса на автомобили в России все же не произойдет.

«Колебание 2-3% на фоне того, что происходит на российском автомобильном рынке, незаметно вообще. Никакого снижения в связи с этим фактором не будет. Статистики по россиянам, которые взяли потребительский кредит для покупки авто, просто не существует, но их точно берут», - сказал Целиков.