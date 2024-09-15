«Дороже на миллион»: Новый утильсбор взвинтит цены на машины уже к октябрю
К 2030 году утилизационный сбор на автомобили составит более миллиона рублей, а постепенное увеличение цены начнется уже с октября.
Минпромторг официально заявил о повышении утилизационного сбора на автомобильную технику с 1 октября 2024 года. Накануне Правительство России утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для легковых, лёгких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники до 2030 года.
Так, с 1 октября ставка утильсбора увеличится на 70–85%. В дальнейшем она будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.
После повышения утильсбора цены на новые автомобили в России вырастут на 15% уже с октября этого года, ещё на 15% — в начале следующего, считают в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». В связи с этим эксперты прогнозируют резкое повышение спроса на автомобили до конца сентября и спад продаж к середине осени.
При этом министерство пообещало следить, чтобы отечественные производители проводили ответственную ценовую политику,
Что касается импортных автомобилей, то здесь останутся без изменений льготные коэффициенты для физических лиц, самостоятельно ввозящих в Россию машину с объемом двигателя до трех литров для личного пользования.
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ТОЖЕ ДОРОЖАЕТ
Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с НСН предупредил, что из-за повышения утилизационного сбора цены на автомобили всех категорий будут увеличиваться, включая отечественные модели.
«У нас люксовые автомобили сегодня ввозятся через физических лиц, либо через организованный импорт. Здесь остается фактор различных манипуляций, так как везут через третьи страны. Остаются лазейки для компаний, которые якобы ввозят авто для своих личных нужд. Этот канал до конца не перекрыт. Сейчас все ждут повышения утилизационного сбора, это уже сильно ударит по потребителям, цены вырастут и на отечественные автомобили. Наши автомобили за прошлый год подорожали на 18%, а импортные – на 4%. В этом году будет то же самое. С другой стороны, страх потерять долю рынка заставляет компании искать варианты продаж», - добавил собеседник НСН.
Уже сегодня некоторые банки предлагают автокредиты под 30%, но люди ждут еще большего роста цен, поэтому постараются в ближайшие месяцы приобрести себе автомобиль, рассказал НСН главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.
«Очевидно, что при росте ключевой ставки продажи авто в кредит должны просесть, потому что уже сейчас некоторые банки предлагают кредиты под 27%, при некоторых условиях - под 30%. Все зависит от конкретного заёмщика и от конкретного банка. Не стоит забывать, что все живут с ожиданием грядущего повышения цен в связи с увеличением утильсбора. Люди будут пытаться за эти месяцы купить автомобиль. Как только проседают продажи на «первичке», подрастают продажи на «вторичке», но от этого ни тепло ни холодно, ведь количество автомобилей в пользовании не меняется», - сказал собеседник НСН.
Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в свою очередь выразил мнение, что снижения спроса на автомобили в России все же не произойдет.
«Колебание 2-3% на фоне того, что происходит на российском автомобильном рынке, незаметно вообще. Никакого снижения в связи с этим фактором не будет. Статистики по россиянам, которые взяли потребительский кредит для покупки авто, просто не существует, но их точно берут», - сказал Целиков.
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
К 2030 году утилизационный сбор на автомобили составит более миллиона рублей, на эту сумму подорожают все иномарки, заявил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в интервью НСН.
«Повышение утилизационного сбора планировалось давно, на этом очень настаивал «АвтоВАЗ». Это было предсказуемо, поэтому к 2030 году мы получим более миллиона рублей на все автомобили. Просто российским производителям он компенсируется, а для импортированных автомобилей это навсегда. Автомобили подорожают ровно на ту сумму, на какую будет увеличен сбор», - предупредил он.
Он также уверен, что подорожают и отечественные автомобили, российский производитель сможет воспользоваться тем, что завезенные машины будут в любом случае дороже.
«Отчасти эта мера будет способствовать локализации производств иномарок в России, но до бесконечности они локализовываться не будут. Рынок сегодня очень ограничен. Мы наоборот получим сужающуюся гамму автомобилей. Сегодня у нас Китай, параллельный импорт и выпускаемые здесь. Мера затронет не только автомобили, но и спецтехнику, прицепы и так далее. Выбор сузится. А еще мы увидим повышенные цены на отечественную продукцию, так как локализованные автомобили будут все равно дешевле своих завезенных конкурентов. Потребитель у нас сегодня делает выбор в пользу низких цен», - заключил собеседник НСН.
Повышение утилизационного сбора на автомобили может привести к уходу с российского рынка ряда китайских брендов, заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По словам эксперта, игроки рынка не готовы к таким быстрым изменениям правил игры, что может негативно сказаться на потребителях.
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