Россияне вынуждены доплачивать сотни тысяч рублей утильсбора за авто
Граждане России, которые решили купить автомобиль не у официального дилера, а привезенный по параллельному импорту, оказались в сложном финансовом положении, сообщает «РЕН ТВ».
После полной оплаты машины с них требуют доплатить. Суммы начинаются с 300 тысяч и доходят почти до миллиона. С такой проблемой столкнулись от 5 до 7 тысяч владельцев авто.
Речь идет об утилизационном сборе. Автолюбители, которые заказывали машину через посредника, рассчитывали, что заплатят за него по льготной ставке, которая используется в случае ввоза для личного пользования. Однако таможня, вычислив, что машины ввозятся для продажи, начислила сбор по той же ставке, что и дилеру. По словам юристов, у тех, кто попал в данную ситуацию, оспорить сбор шансов почти нет.
Ранее стало известно, что «Киргизская схема» завоза автомобилей в Россию станет неактуальной для дилеров с 1 апреля, кроме того, невыгодно будет поставлять машины из Армении и Белоруссии через параллельный импорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru