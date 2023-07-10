Российские автодилеры призвали отсрочить повышение утильсбора на машины
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД), в которую входит более 1,3 тысячи автосалонов по всей стране, призвала правительство РФ отложить запланированное на 1 августа 2023 года повышение утилизационного сбора на автомобили.
В опубликованном на сайте РоАД обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину говорится, что индексация утильсбора станет причиной роста цен на автомобили и, соответственно, замедлит восстановление рынка, так как продажи новых машин в 2023 году пока ещё уступают показателям докризисного 2021 года.
В ассоциации добавили, что при повышении утильсбора вместо защиты российского автобизнеса участники рынка получат снижение объёмов продаж, доходов и рабочих мест. Кроме того, сократится ввоз новых легковушек и LCV из Китая.
Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что с 1 августа 2023 года в России будет повышен утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие (LCV) и грузовые автомобили. По его словам, индексация затронет транспорт юрлиц, а также перекупщиков, которые ввозят машины из-за рубежа с целью перепродажи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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