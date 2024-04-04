Россиян предупредили об уходе китайских автокомпаний из-за повышения утильсбора

По словам эксперта, игроки рынка не готовы к таким быстрым изменениям правил игры, что может негативно сказаться на потребителях.

Ранее правительство уточнило порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС. В частности, налоги и сборы, не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что в случае, если российские дилеры не остановят и не вразумят китайских автопроизводителей, на рынке будет создан еще больший профицит.

