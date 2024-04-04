Россиян предупредили об уходе китайских автокомпаний из-за повышения утильсбора
Повышение утилизационного сбора на автомобили может привести к уходу с российского рынка ряда китайских брендов, заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Он отметил, что увеличение сбора также приведет к росту себестоимость производимых в России автомобилей, передает «Газета.Ru».
По словам эксперта, игроки рынка не готовы к таким быстрым изменениям правил игры, что может негативно сказаться на потребителях.
Ранее правительство уточнило порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС. В частности, налоги и сборы, не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами.
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что в случае, если российские дилеры не остановят и не вразумят китайских автопроизводителей, на рынке будет создан еще больший профицит.
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