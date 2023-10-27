«Дороже на десятки процентов»: Акциз на спирт ударит по валерьянке и боярышнику

«На абсолютное большинство лекарственных препаратов это не повлияет, но есть определенные категории, на которые влияние будет заметным. Это любые спиртосодержащие препараты – настойки, валерьянка, боярышник, растворы. Есть еще обширный пласт продуктов – антисептические жидкости, которые гражданами применяются не только для дезинфекции, но и для опьяняющего эффекта. В этих сегментах цены вырастут достаточно ощутимо – на уровне десятков процентов», - рассказал он.

По словам Беспалова, по бизнесу эта инициатива ударит лишь точечно, для отрасли в целом повышение цен из-за акциза не станет серьезной угрозой.

«С точки зрения бизнеса, конечно, есть риск сокращения спроса, потери части доходов, но это касается десятка компаний на весь российский рынок. Это коснется как раз компаний, которые продают спиртовые настойки не совсем легально. Поэтому это больше социальная проблема, чем отраслевая. Конечно, валерьянка – это не такой дорогой товар, поэтому подорожание даже в два раза будет не так бить по бюджету. Возможно, люди будут искать какие-то альтернативы. Конечно, будут пострадавшие от этой инициативы, но точечно», - резюмировал он.

Ранее в отрасли сообщили, что медикаменты и детское питание в стеклянной таре могут подорожать в России из-за повышения стоимости стеклотары на фоне роста цен на логистику, передает «Радиоточка НСН».

