«Дороже на десятки процентов»: Акциз на спирт ударит по валерьянке и боярышнику
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил НСН, что возможный акциз на спирт станет социальной проблемой, а не отраслевой.
Акциз на спирт взвинтит цены на целые категории лекарственных препаратов, включая валерьянку, боярышник и антисептические жидкости, заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в интервью НСН.
Акциз в 2024 году могут распространить на весь производимый в России спирт, включая медицинский, дополнительные поступления в бюджет оцениваются на уровне от 15 миллиардов до 20 миллиардов рублей, но сроки реализации идеи зависят от проработки механизма, который позволит избежать удорожания лекарств, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов. Беспалов рассказал о последствиях такой меры.
«На абсолютное большинство лекарственных препаратов это не повлияет, но есть определенные категории, на которые влияние будет заметным. Это любые спиртосодержащие препараты – настойки, валерьянка, боярышник, растворы. Есть еще обширный пласт продуктов – антисептические жидкости, которые гражданами применяются не только для дезинфекции, но и для опьяняющего эффекта. В этих сегментах цены вырастут достаточно ощутимо – на уровне десятков процентов», - рассказал он.
По словам Беспалова, по бизнесу эта инициатива ударит лишь точечно, для отрасли в целом повышение цен из-за акциза не станет серьезной угрозой.
«С точки зрения бизнеса, конечно, есть риск сокращения спроса, потери части доходов, но это касается десятка компаний на весь российский рынок. Это коснется как раз компаний, которые продают спиртовые настойки не совсем легально. Поэтому это больше социальная проблема, чем отраслевая. Конечно, валерьянка – это не такой дорогой товар, поэтому подорожание даже в два раза будет не так бить по бюджету. Возможно, люди будут искать какие-то альтернативы. Конечно, будут пострадавшие от этой инициативы, но точечно», - резюмировал он.
Ранее в отрасли сообщили, что медикаменты и детское питание в стеклянной таре могут подорожать в России из-за повышения стоимости стеклотары на фоне роста цен на логистику, передает «Радиоточка НСН».
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