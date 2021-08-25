Лечение больных COVID-19 обойдется России в 111 миллиардов рублей

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассчитал, что стоимость оказания медпомощи больным COVID-19 во втором полугодии 2021 года может превысить 111 млрд рублей, сообщает РБК.

Эти цифры основаны на прогнозах Минздрава, согласно которым с июля по декабрь в России может быть выявлено 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. Как ожидается, медицинская помощь понадобится 20% заболевших.

По данным Счетной палаты, для оказания медпомощи застрахованным россиянам ФОМС понадобится дополнительно более 65 млрд рублей. Еще 60 млрд рублей потратят на оплату труда работников, коммунальные платежи и другие расходы.

