Лечение больных COVID-19 обойдется России в 111 миллиардов рублей
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассчитал, что стоимость оказания медпомощи больным COVID-19 во втором полугодии 2021 года может превысить 111 млрд рублей, сообщает РБК.
Эти цифры основаны на прогнозах Минздрава, согласно которым с июля по декабрь в России может быть выявлено 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. Как ожидается, медицинская помощь понадобится 20% заболевших.
По данным Счетной палаты, для оказания медпомощи застрахованным россиянам ФОМС понадобится дополнительно более 65 млрд рублей. Еще 60 млрд рублей потратят на оплату труда работников, коммунальные платежи и другие расходы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Четверть россиян назвали глобальное потепление «оболваниванием» человечества
- Forbes: Богатейшей женщиной России стала Татьяна Бакальчук
- Лечение больных COVID-19 обойдется России в 111 миллиардов рублей
- Минобороны эвакуирует из Афганистана более 500 россиян и украинцев
- В Минобрнауки анонсировали отставку ректоров двух крупных вузов
- Российские ученые нашли способ снизить распространение COVID-19
- Трое взрослых и ребенок пропали под Хабаровском
- Разведка США рассказала о происхождении коронавируса
- Врач рассказал, можно ли похудеть с помощью арбуза
- Запуск первой «Ангары» с «водородным» разгонным блоком состоится в 2027 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru