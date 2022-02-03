«Дорогой аттракцион»: ПЦР-тесты в России подорожали на 30%

Экспресс-тесты являются «аттракционом», цены на который не имеют значения, а вот ситуацию с ПЦР-тестами государство должно контролировать, сказал НСН Николай Беспалов.

Россия сильно зависит от импорта ПЦР-тестов, и их подорожание связано с общемировой тенденцией, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить информацию СМИ о росте цен на ПЦР-тесты и другие виды тестирования в медицинских центрах и аптеках.

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«Рост цен наблюдается на все виды тестирования. Ценник на ПЦР-тесты вырос примерно на 30%. Основной фактор – это рост спроса на такой вид тестирования, связанный с подъемом заболеваемости коронавирусом. Также сказывается ряд других факторов, действующих в комплексе, например то, что в России такая продукция производится в очень небольших объемах, мы очень серьезно зависим от импорта, в рамках подъема заболеваемости во всем мире происходит рост цен, и мы ничем не можем повлиять на эту динамику», - сказал Беспалов.

При этом он отметил, что экспресс-тесты являются «аттракционом», рост цен на который не заслуживает внимания.

«ПЦР-тесты – это сложная технология, она не связана с наличием какого-то реактива, дорожает весь комплекс услуг, связанных с проведением тестирования. Это огромный институт, который должен работать и финансироваться на каждом этапе. Экспресс-тесты, которые продаются в аптеках и в интернете, - это немножко другая история, это действительно некое «коробочное» решение, которым можно воспользоваться на дому. Но, честно говоря, меня в меньшей степени волнует рост цен на подобное тестирование, потому что оно никакой юридической силы не имеет и, по большому счету, является аттракционом для человека, который этот тест проводит», - признался аналитик.

Беспалов также указал на необходимость государственного контроля за ценами на ПЦР-тесты.

«Никаких последствий ни с точки зрения системы здравоохранения, ни относительно административных процедур такой вид тестирования (экспресс-тесты – прим. НСН) не имеет. Цены на него в меньшей степени должны волновать систему здравоохранения и чиновников, а вот серьезные методы лабораторного тестирования действительно должны находиться под прицельным вниманием. По крайней мере, необходимо понимать, из чего складывается эта цена, и по возможности каким-то образом влиять на этот ценник», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле обязательно обратят внимание на сообщения СМИ о росте стоимости ПЦР-тестов.

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«Да, это повод для того, чтобы обратить на это внимание. Спасибо вам за эту информацию», - сказал он журналистам.

Со своей стороны, вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков говорил «Радиоточке НСН», что штамм «омикрон» сравним с обычной простудой, большинство болеет им бессимптомно, и нет смысла в поголовном тестировании.

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ФОТО: РИА Новости
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