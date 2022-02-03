«Дорогой аттракцион»: ПЦР-тесты в России подорожали на 30%

Россия сильно зависит от импорта ПЦР-тестов, и их подорожание связано с общемировой тенденцией, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить информацию СМИ о росте цен на ПЦР-тесты и другие виды тестирования в медицинских центрах и аптеках.