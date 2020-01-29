«Дорого!» Шкуматов о сокращении пьяных водителей на дорогах

«Всего приговоров по статье 264.1 УК РФ выносится десятки тысяч в год – 50-80 тыс в год. Есть ли здесь коррупция? Наверное, она есть. Но масштаб этой истории мы не можем предположить, потому что, как правило, решение вопроса «по пьянке», это дорогая история. Нужно понимать, что если у человека кроме пристрастий к алкоголю еще и не лучшее финансовое состояние, то ничего решить в этой истории не получится. Этот момент имеет экономическую основу – никто в ГИБДД из-за нескольких тысяч рублей не будет покрывать пьяного водителя. Даже те недобросовестные инспекторы, которые промышляют, не размениваются по мелочам. Это стало одним из достаточно важных факторов дисциплины водителя за рулем - все меньше и меньше людей у нас в стране попадаются за рулем в нетрезвом виде. Тенденция видна, в том числе, потому что это стало экстремально дорого и, не каждый может позволить себе такое поведение. Конечно, скорее всего, коррупция существует, но уже не те масштабы что были», - сказал Шкуматов.

При этом, он заметил, что люди, которые заботятся о своем имидже «давно приняли для себя решение никогда не садиться за руль в пьяном виде».

«Это не тяжкое преступление, естественно суд исходит из множества обстоятельств, в том числе и из истории человека - привлекался ли он к каким-то административным наказаниям до этого случая. Обычно это решение не связано с лишением свободы. Но даже сам факт получения судимости по этой статье очень неприятен для человека. И в наше время, когда все становится явным, это очень серьезное пятно на репутации», - добавил собеседник НСН.

Осужденный в Ижевске был задержан сотрудником ДПС в июне 2019 года. Мужчина управлял автомобилем «Хендай».

Ранее НСН сообщала, что число погибших в авариях в столице сократилось на 42% по сравнению с 2010 годом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, коэффициент социального риска (число погибших в ДТП на 100 тысяч населения) снизился практически в 2 раза - с 6,6 в 2010 году 3,5 в 2019 году.

