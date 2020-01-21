Собянин: Число погибших в ДТП в Москве существенно сократилось
Число погибших в авариях в столице сократилось на 42% по сравнению с 2010 годом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, коэффициент социального риска (число погибших в ДТП на 100 тысяч населения) снизился практически в 2 раза - с 6,6 в 2010 году 3,5 в 2019 году.
Кроме того, по словам мэра, скорость движения транспорта в Москве с 2010 года увеличилась на 20%. Так, среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось с 67 до 54 минут. Также сообщается, что число поездок на общественном транспорте достигло 5,7 миллиардов в год.
Ранее НСН писала, что Сергей Собянин принял участие в открытии стартового участка дороги «Марьино - Саларьево» - дублёра Киевского шоссе в Новой Москве. По словам градоначальника, завершение строительства этого отрезка трассы стало хорошим предновогодним подарком для всех горожан.
Первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе разгрузит трассы и обеспечит подъезд транспорта к Хованскому кладбищу, а также к станциям метро «Филатов Луг» и «Саларьево». В дальнейшем будут открыты ещё два участка автодороги. Разрешенная скорость движения по неё определена в 60 км/ч.
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