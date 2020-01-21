Собянин: Число погибших в ДТП в Москве существенно сократилось

Число погибших в авариях в столице сократилось на 42% по сравнению с 2010 годом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, коэффициент социального риска (число погибших в ДТП на 100 тысяч населения) снизился практически в 2 раза - с 6,6 в 2010 году 3,5 в 2019 году.

Кроме того, по словам мэра, скорость движения транспорта в Москве с 2010 года увеличилась на 20%. Так, среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось с 67 до 54 минут. Также сообщается, что число поездок на общественном транспорте достигло 5,7 миллиардов в год.