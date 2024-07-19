«Не заменят полицейского»: 60% камер в регионах исчезнут с 1 сентября
Дорожные камеры фото и видеофиксации не заменят сотрудников полиции, они не смогут, например, остановить пьяного водителя, заявил НСН Антон Шапарин.
Число дорожных камер фото и видеофиксации в регионах резко снизится с 1 сентября, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
С января по июнь включительно в России произошло более 56 тысяч ДТП, что на 0,9% меньше показателей за первые шесть месяцев прошлого года, говорится в официальной статистике Госавтоинспекции МВД России. Шапарин призвал не надеяться только на камеры.
«Количество камер фото и видеофиксации действительно увеличивается. 1 сентября их число начнет резко снижаться, потому что порядка 60% камер в регионах власти обязаны будут снять из-за несоответствия тем правилам, которые закреплены в новом федеральном законодательстве. Я бы не стал надеяться только на камеры, они никогда не заменят сотрудников полиции. Камеры - один из инструментов, они, например, никогда не остановят пьяного водителя», - сказал собеседник НСН.
Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что число ДТП с участием автомобилей каршеринга в Москве снизилось на 28% в январе – мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петрозаводске девушку с инвалидностью отказались впускать в ночной клуб
- Адвокат Матюнин: Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года
- Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, которая вызвала глобальный сбой
- Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест
- «Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с августа
- Во Львове совершено покушение на бывшего депутата Рады Ирину Фарион
- Минобороны Британии допустило удары по России переданным Украине оружием
- Байден планирует возобновить избирательную кампанию на следующей неделе
- Euroclear сообщил о первом переводе в размере €1,55 млрд в фонд ЕС для Украины
- Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru