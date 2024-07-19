«Не заменят полицейского»: 60% камер в регионах исчезнут с 1 сентября

С января по июнь включительно в России произошло более 56 тысяч ДТП, что на 0,9% меньше показателей за первые шесть месяцев прошлого года, говорится в официальной статистике Госавтоинспекции МВД России. Шапарин призвал не надеяться только на камеры.



«Количество камер фото и видеофиксации действительно увеличивается. 1 сентября их число начнет резко снижаться, потому что порядка 60% камер в регионах власти обязаны будут снять из-за несоответствия тем правилам, которые закреплены в новом федеральном законодательстве. Я бы не стал надеяться только на камеры, они никогда не заменят сотрудников полиции. Камеры - один из инструментов, они, например, никогда не остановят пьяного водителя», - сказал собеседник НСН.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что число ДТП с участием автомобилей каршеринга в Москве снизилось на 28% в январе – мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».

