Собянин объявил о скором начале массового скрининга на антитела к COVID-19

Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о начале с 15 мая массового тестирования на коронавирус. Об этом градоначальник рассказал на своем персональном сайте. По словам мэра, тестироваться будет популяционный иммунитет – скрининг горожан на наличие антител к коронавирусной инфекции.

Тестирование будет проводиться методом иммуноферментного анализа, который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови человека маркерных антител IgM, свидетельствующих о коронавирусной инфекции, а также IgG - маркеров иммунитета к COVID-19.

Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу текущего месяца общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч в сутки.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИнфекцияКоронавирусСобянин
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