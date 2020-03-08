Дорогие женщины: Россияне берут микрокредиты для покупки подарков

Объемы выданных микрозаймов на приобретение подарков к 8 марта выросло по сравнению с 2019 годом на четыре процента. Рекордсменами по оформлению таких кредитов стали жители Москвы и Московской области, Новосибирска и Красноярска, сообщает РИА Новости.

По данным финансового маркетплейса «Юником24», займы на подарки на общую сумму 2,5-2,7 миллиарда рублей оформили 260 тысяч российских мужчин. В прошлом году 250 тысяч россиян получили займы на 2 миллиарда рублей. Средняя величина займа в 2020 году составила 19,3 тысячи рублей.