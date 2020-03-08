Дорогие женщины: Россияне берут микрокредиты для покупки подарков
Объемы выданных микрозаймов на приобретение подарков к 8 марта выросло по сравнению с 2019 годом на четыре процента. Рекордсменами по оформлению таких кредитов стали жители Москвы и Московской области, Новосибирска и Красноярска, сообщает РИА Новости.
По данным финансового маркетплейса «Юником24», займы на подарки на общую сумму 2,5-2,7 миллиарда рублей оформили 260 тысяч российских мужчин. В прошлом году 250 тысяч россиян получили займы на 2 миллиарда рублей. Средняя величина займа в 2020 году составила 19,3 тысячи рублей.
Отмечается, что романтическое свидание и путешествие стали наиболее распространенными подарками, на которые мужчины оформляли кредиты. Также в числе популярных презентов на 8 марта - парфюмерия, косметика, уходовые процедуры в спа-салоне, ювелирные украшения, бытовая техника и смартфоны.
Дрель, ремонт в квартире, посещение пластического хирурга, прыжок с парашютом – эти подарки оказались в списке оригинальных.
Ранее председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций Эльман Мехтиев в эфире НСН раскритиковал инициативу о запрете коллекторской деятельности. По его словам, положительного эффекта от запретов не последует.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге сознался
- В Госдуме призвали к спокойствию из-за попытки следователей MH17 нарушить суверенитет РФ
- В Турции готовятся к самостоятельным действиям в сирийском Идлибе
- Россиянин победил в гонке Кубка мира в Норвегии
- Дорогие женщины: Россияне берут микрокредиты для покупки подарков