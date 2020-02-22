Коллекторы назвали срок безболезненных накоплений на подарки

Около трех месяцев понадобится копить на подарки к 23 февраля и 8 марта и при этом не сильно затягивать пояс. Об этом заявил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин редакции РИА Новости.

По данным коллекторов, стоимость подарков обычно не превышает 10 тысяч рублей. Эту сумму безболезненно можно накопить за три месяца, если ежемесячные расходы сократить всего на 5% , считают эксперты.

«Учитывая, что средняя сумма подарка варьируется от 5 до 10 тыс рублей, то в большинстве случаев такую сумму возможно накопить за 3 месяца, урезав среднестатистические расходы максимум на 5-8%. Как правило, достаточно отказаться на время от вещей не первостепенной важности - кофе на вынос, поездки на такси, обеды в кафе и ресторанах, то есть то, без чего можно прожить и то, что не отразится на качестве жизни», - отметил Чиркин.

При этом он сообщил, что для покупки подарков на праздники до 30 процентов россиян оформляют кредиты.

Представитель НАПКА рекомендовал избегать оформления «эмоциональных» кредитов, которые чаще, чем плановые, могут привести заемщика к просрочке по платежам.

Ранее председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций Эльман Мехтиев в эфире НСН раскритиковал инициативу о запрете коллекторской деятельности. По его словам, положительного эффекта от запретов не последует.

