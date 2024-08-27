Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Абрамовым
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись после 18 лет брака. Как сообщает РБК, об этом заявил адвокат предпринимателя Александр Добровинский
По его словам, иск о разводе, который певица подала в конце мая 2024 года, удовлетворил Пресненский суд Москвы.
«К сожалению, недавно выяснилось обстоятельство, которое делает продолжение брачных отношений невозможным. Это конец. Семья Абрамовых распалась», — заключил Добровинский.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова заявила, что официально развелась с российским предпринимателем Алишером Усмановым, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru