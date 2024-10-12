«Домой возвращались людьми»: Королева сравнила утренники и квадробинг
Певица Наташа Королева выступила против запрета квадробинга, однако указала на необходимость отнестись к этой проблеме с точки зрения психологии.
Певица Наташа Королева в беседе с корреспондентом НСН сравнила квадроберов с детьми в костюмах животных на детских утренниках, отметив, что домой с утренников возвращались людьми.
«Раньше как-то подобное за утренники не выходило: отплясали, отгуляли и нормальными людьми пришли домой. Я против всевозможных запретов, но к этому движению надо как-то отнестись со стороны, наверное, психологии и сделать вывод. Я против такого массового распространения квадробинга», - сказала артистка на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН заявила, что депутаты готовят законопроект, который защитит детей от движения квадроберов. Однако, по ее словам, в каждом громком случае, когда родители выгуливают детей на поводке, стоит разбираться уже сейчас, передает «Радиоточка НСН».
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