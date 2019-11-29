Милонов раскритиковал опубликованный Совфедом законопроект о домашнем насилии

«Борьбой с насилием во всех странах занимаются правоохранительные органы. Нужно думать над законом, который даст полномочия, возможность для правоохранительных органов, а не для некоммерческих организаций сомнительного происхождения», - заявил депутат.

При существующей системе, считает Милонов, у полицейских просто не хватает времени и сил на то, чтобы реагировать на сообщения о домашних инцидентах. Парламентарий предлагает ввести отдельных сотрудников полиции, «у которых реально эти функции будут прописаны», а также прописать критерии, по которым можно будет определить домашнее насилие и зафиксировать факты его совершения.

«Возможно, нужно поменять КОАП, увеличить количество полицейских, у которых будут руки до этого доходить. Возможно, нужно сделать, чтобы полиция общественной безопасности была больше в региональном подчинении или была федеральная и муниципальная полиция… На сегодняшний день, когда полицейские должны заниматься убийствами и изнасилованиями и в остаток от бюрократических проволочек и бумажек времени еще и домашним насилием заниматься, то, конечно, до него руки не доходят», - рассказал он.

При этом, Виталий Милонов подчеркнул, что при необходимости каких-либо законодательных изменений, то «все готовы на них пойти, но то, о чем идет речь в этом законе – проблему домашнего насилия не решит никак».

Согласно проекту закона, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии все способы контакта со своей жертвой. Такое ограничение может действовать до года. В судебном порядке, также виновного могут обязать покинуть общее жилье с пострадавшим на срок действия предписания.

В документе есть ряд индивидуальных профилактических мер воздействия на лиц, подвергающих насилию нынешних и бывших супругов, родителя общих детей, близких родственников, совместно проживающих людей. Виновных будут ставить на учет, они должны будут проходить психологические программы.

Ранее в эфире НСН и сторонники принятия закона о домашнем насилии раскритиковали вариант законопроекта, который опубликован Советом Федерации. Соосновательница сети взаимопомощи женщин W Алена Попова рассказала о сути претензий к законопроекту о домашнем насилии.



